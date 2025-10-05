Disperso sulle Apuane, 72enne trovato senza vita

Il 72enne di origini francesi disperso sulle Alpi Apuane è stato trovato morto. Risultava dispeso disperso da ieri sul monte Focoletta, vetta delle Alpi Apuane situata tra la Garfagnana e Massa. Due guide con un gruppo di turisti lo hanno trovato senza vita in cresta, a 1500 metri di altitudine. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Nelle prossime ore il corpo verrà recuperato dall'elicottero Pegaso e portato a valle.

L'uomo era partito ieri da Modena e stava proseguendo sulla Via Vandelli per raggiungere il rifugio Nello Conti, dove aveva prenotato per la notte. Sono stati attivati i soccorsi dal rifugio, non avendolo visto arrivare.