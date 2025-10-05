Enogastronomia, torna a Villa a Sesta 'dit'unto'

Domenica 12 ottobre 2025, dalle ore 11 alle 20, il piccolo borgo di Villa a Sesta si trasformerà in un grande palcoscenico di sapori, profumi e convivialità per la 10ª edizione di dit’unto, l’evento enogastronomico che è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio.
Numeri e novità:
Oltre 40 stand gastronomici da tutta Italia
9 Chef stellati Michelin con degustazioni d’autore
Piatti della tradizione (trippa, porchetta, arrosticini, castagnaccio e tanto altro)
Cocktail e aperitivi al tramonto con vista sulle colline senesi
Artisti di strada, musica dal vivo, animazione per bambini e gran finale con fuochi d’artificio musicali!
Come sempre, ambiente e sostenibilità al centro: evento plastic free con bicchieri e contenitori compostabili e acqua disponibile ai fontanelli.
Raggiungere Villa a Sesta sarà semplice e comodo grazie ai bus navetta gratuiti e al servizio da Siena.
