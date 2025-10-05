Enogastronomia, torna a Villa a Sesta 'dit'unto'

Attualità Castelnuovo Berardenga
Condividi su:
Leggi su mobile

Domenica 12 ottobre 2025, dalle ore 11 alle 20, il piccolo borgo di Villa a Sesta si trasformerà in un grande palcoscenico di sapori, profumi e convivialità per la 10ª edizione di dit’unto, l’evento enogastronomico che è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio.

Numeri e novità:

Oltre 40 stand gastronomici da tutta Italia

9 Chef stellati Michelin con degustazioni d’autore

Piatti della tradizione (trippa, porchetta, arrosticini, castagnaccio e tanto altro)

Cocktail e aperitivi al tramonto con vista sulle colline senesi

Artisti di strada, musica dal vivo, animazione per bambini e gran finale con fuochi d’artificio musicali!

Come sempre, ambiente e sostenibilità al centro: evento plastic free con bicchieri e contenitori compostabili e acqua disponibile ai fontanelli.

Raggiungere Villa a Sesta sarà semplice e comodo grazie ai bus navetta gratuiti e al servizio da Siena.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Castelnuovo Berardenga
Attualità
13 Settembre 2025

Castelnuovo Berardenga inaugura i laboratori creativi di gioco-teatro per i più piccoli

Prenderanno il via nel mese di ottobre, presso la sala Perseveranti del Teatro Comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, i nuovi laboratori creativi e di gioco-teatro organizzati dall’associazione Lo Stanzone [...]

Abbadia San Salvatore
Attualità
11 Agosto 2025

Bandiera della Palestina esposta su 32 Comuni della provincia di Siena: "Ricominciamo dalla pace"

I Municipi di Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d’elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, [...]

Firenze
Attualità
23 Luglio 2025

Ecomafie, crescono i reati in Toscana. Numeri non positivi dal Livornese

In Italia cresce senza sosta l’attacco delle ecomafie all’ambiente e la piaga della corruzione che non risparmia la nostra regione. La Toscana registra un aumento degli illeciti penali, cresciuti in [...]



Tutte le notizie di Castelnuovo Berardenga

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina