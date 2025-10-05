Festa di laurea diventa una maxi-aggressione: dieci feriti a Pisa

Doveva essere una festa di laurea, è diventato un caso di cronaca. Dieci persone sono state refertate a Cisanello dopo una rissa nata a seguito di una festa venerdì 3 ottobre a Pisa. I fatti sono avvenuti in una palestra di via Gabba, non lontano dalla stazione di Pisa San Rossore. Sarebbero spuntati coltelli, martelli e mazzi da baseball, estratti da gente che alla festa non era stata invitata.

Stando al racconto di un testimone a Il Tirreno, verso la mezzanotte è arrivata alla palestra un'auto con "due uomini albanesi sulla quarantina" non invitati, a cui è stato chiesto di andarsene, dato che si trattava di una festa privata in un luogo affittato appositamente, ma "uno dei due ha tirato un pugno a un partecipante ed è nata la colluttazione".

Gli aggressori sono andati via, è stato chiamato il 112 ma è nata quella che viene descritta come una spedizione punitiva: macchine con molti uomini, tutti armati con martelli, coltelli e mazze da baseball. Il testimone riporta di un "partecipante che ha rischiato di essere accoltellato". Poi sono arrivati i carabinieri e le ambulanze per due persone, il primo colpito da un pugno e il secondo - uno dei festeggiati - preso a mazzate al torace e alla schiena. Entrambi hanno sporto denuncia. In dieci sono andati al pronto soccorso, sia aggrediti sia aggressori.

