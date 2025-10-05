Fumo al Centro dei Borghi: supermercato chiuso poi riaperto

All'Ipercoop di Navacchio è stata una mattinata convulsa. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 8 di domenica 5 ottobre per la segnalazione di fumo della galleria dei negozi.

Per garantire la sicurezza dei clienti e del personale, il centro commerciale è stato chiuso e evacuato. Le operazioni sono state condotte insieme al personale del Centro dei Borghi.

Tutti i controlli, anche strumentali con termocamera, effettuati sugli impianti hanno dato esiti negativi. Sul posto due Autopompe serbatoio ed una autobotte. Il centro commerciale è stato da poco riaperto.