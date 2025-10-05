Dà in escandescenze in centro a Empoli, fermato dalla polizia

Cronaca Empoli
Un giovane ha dato in escandescenze in un locale di Empoli in via Roma, poi è stato fermato dalla polizia. I fatti, raccontati da La Nazione, sono avvenuti tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre.

Il giovane, di origini pakistane, è arrivato la sera del venerdì già ubriaco e fuori controllo a chiedere da bere in un ristorante, ma è stato allontanato apparentemente senza grossi problemi. A mezzogiorno del sabato è tornato e ha iniziato a dare calci a sedie e tavoli, poi ha offeso i camerieri intervenuti e ha anche sputato verso di loro.

Le urla del giovane hanno destato l'attenzione di molti. Sono stati chiamati gli agenti, la polizia lo ha fermato e denunciato. Adesso rischia l'espulsione dall'Italia.

