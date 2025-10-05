Lucca batte l'Use Computer Gross senza problemi

Finisce come da pronostico, con Lucca che batte senza particolari problemi l’Use Computer Gross con un 84-68 che, al suo interno, nasconde una partita che si fatto non c’è mai. Forse, per valori, sarà così anche più avanti ma la sensazione è che in questa fase iniziale la squadra di coach Valentino, su un campo così difficile, difficilmente avrebbe potuto pensare di portarla via. Certo, questo non deve essere in alcun modo un alibi specie per la difesa che nei due parziali centrali subisce 29 e 26 punti, davvero troppi e non da Use. Qui si aspettano decisamente passi in avanti anche perché è proprio su questo che si costruisce poi il tutto.

Dubois da dietro la schiena serve Simonetti per il primo canestro, con Drocker che ribadisce: 4-0. Sakellariou sblocca l’Use dalla lunga in una gara nella quale si segna poco, ma quel poco premia di più i padroni di casa che, con la tripla di Barsanti per il 10-3, obbligano coach Valentino al primo stop dopo sei minuti. Il divario lievita (12-3) fino a che Cipriani non ritrova finalmente la via del canestro per i suoi. Al 10’ siamo 17-8 e De Leone appoggia il primo canestro della seconda frazione. La Computer Gross fatica ad entrare in partita e scivola sul 29-15 che, nel finale, diventa 44-25, segno che in campo c’è una squadra che ha ben salde in mano le redini del match. Al riposo siamo 46-25 con 29 punti subiti, decisamente troppi. Passa un minuto e mezzo dalla ripresa e coach Valentino è ancora in timeout dopo la tripla dall’angolo di Drocker per il 54-27. La mano di Sakellariou è una delle poche cose da salvare fino a questo momento e, anche se le cose in attacco vanno meglio, è sempre troppo poco per pensare di impensierire la squadra di casa che alterna diverse soluzioni offensive e che, al 30’, ha già messo in archivio la gara: 73-48. L’Use alza un po’ il ritmo in avvio dell’ultima frazione (73-53), complice anche il rilassamento della squadra di casa. Fatto sta che si torna sul 77-62 dopo sei minuti ma bastano un paio di canestri per far sì che il copione torni ad essere quello di sempre. Vince Lucca 84-68, come si sapeva c’è ancora parecchio da lavorare.

84-68

BASKETBALL CLUB LUCCA

Valentini 6, Drocker 14, Dubois 5, Trentin 9, Pichi 14, Barsanti 14, Del Debbio 5, Simonetti 17, Pierini ne, Landucci ne, Donati ne, Genovali ne. All. Olivieri (Di Gianbattista/Sodini)

USE COMPUTER GROSS

Ciano 9, Rosselli, Cipriani 17, Sakellariou 19, De Leone 18, Tosti 2, Soviero, Paluzzi 3, Regini, Marini ne, Ramazzotti. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Marinaro di Cascina e Nocchi di Vico Pisano

Parziali: 17-8, 46-25 (29-17), 73-48 (26-23), 84-68 (11-20)



Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate