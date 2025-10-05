Prorogata l'allerta meteo gialla per il vento

L’allerta con codice giallo per vento, emessa ieri dalla Sala operativa della protezione civile regionale, si allunga di tre ore e sarà dunque in vigore fino alle 18 di oggi, domenica 5 ottobre.

Le aree interessate sono le stesse indicate ieri, ovvero l’Arcipelago, il canale di Piombino, il litorale meridionale e l’aretino. Le province interessate sono Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno e Siena e le aree coinvolte, nel dettaglio, Casentino e Valdarno superiore, Valdichiana, Valtiberina, isole, costa etrusca e grossetana.

