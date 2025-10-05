Prorogata l'allerta meteo gialla per il vento

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

L’allerta con codice giallo per vento, emessa ieri dalla Sala operativa della protezione civile regionale, si allunga di tre ore e sarà dunque in vigore fino alle 18 di oggi, domenica 5 ottobre.

Le aree interessate sono le stesse indicate ieri, ovvero l’Arcipelago, il canale di Piombino, il litorale meridionale e l’aretino.  Le province interessate sono Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno e Siena e le aree coinvolte, nel dettaglio, Casentino e Valdarno superiore, Valdichiana, Valtiberina, isole, costa etrusca e grossetana.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
4 Ottobre 2025

Allerta meteo gialla per il vento su Toscana orientale, isole e costa centro-sud

Allerta per vento nella giornata di domenica sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale della regione e l’Arcipelago. Lo ha deciso la Sala operativa della protezione civile regionale che ha [...]

Toscana
Attualità
4 Ottobre 2025

La Toscana punta sulla prevenzione: 4,5 milioni di euro per proteggere le aziende agricole

La regione Toscana conferma il suo impegno a favore del mondo agricolo con l’approvazione delle nuove disposizioni per il bando 2025 relativo all’intervento “Investimenti per la prevenzione e il ripristino [...]

Toscana
Attualità
2 Ottobre 2025

Dalla Regione 2,7 milioni ai Comuni per abbattere le barriere architettoniche nelle case

Oltre 2,7 milioni di risorse per abbattere le barriere architettoniche nelle case: è questo l’importo assegnato dalla  Regione ai Comuni per l’erogazione dei contributi ai cittadini. Il provvedimento è stato [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina