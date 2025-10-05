Riaperto in anticipo dopo l'incendio il tratto di A1 Direttissima

Alle ore 12:00 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato riaperto in anticipo rispetto a quanto previsto, il tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un camion che era andato in fiamme all'altezza del km 31+600, all'interno della galleria Largnano.

Al fine di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile e in ragione della rilevanza dei danni arrecati dall'incendio, sono state impiegate oltre 60 maestranze e 40 mezzi all'opera, che sono intervenuti su circa 600 mq di calotta e 600 mq di pavimentazione.

Le attività di ripristino dell'infrastruttura, portate avanti dal personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia, di Amplia (Gruppo Aspi) e di alcune ditte esterne, sono iniziate sin dall'alba di ieri, prima con le ispezioni da parte dei tecnici per la valutazione dei danni e la definizione delle operazioni di ripristino, e successivamente con le lavorazioni eseguite senza sosta nel corso delle successive ore e fino alla riapertura al transito della galleria.

Fonte: Ufficio stampa