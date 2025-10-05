Rosy Bindi presenta il suo libro a Bagno a Ripoli

Cultura Bagno a Ripoli
Salute, diritti, welfare. Saranno questi i temi al centro della presentazione del libro “Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto” dell’ex ministra Rosy Bindi in programma lunedì 6 ottobre alle 21 alla Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli.

Bindi si confronterà con Serena Spinelli, candidata capolista del Pd nel collegio di Firenze 2 alle elezioni regionali. All’incontro parteciperanno il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, il segretario del Pd locale Andrea Bencini e Patrizia Mondini della segreteria Pd di Bagno a Ripoli.

“Con Bindi – dice Serena Spinelli – condividiamo la convinzione che la sanità debba rimanere un diritto universale, uguale per tutti. Condividere questa occasione  di confronto con lei significa riaffermare insieme il valore di un welfare inclusivo e giusto, che è parte dell’identità della Toscana.”

“La voce libera e autorevole di Bindi – conclude Spinelli – ci ricorda che la salute non è una merce, ma un bene comune da difendere e rafforzare. È una battaglia che sento profondamente mia come impegno politico e personale”.

Fonte: Ufficio stampa

