Tentano un maxi-furto di rame alla Terna di Altopascio e fuggono

Un tentativo di furto è avvenuto al deposito della Terna a Marginone, frazione di Altopascio. Alle 3 circa di domenica 5 ottobre, l’operatore che gestisce la videosorveglianza da remoto ha segnalato ai carabinieri la presenza di sei persone all’interno del cortile dell’azienda, che si stavano muovendo intorno alle bobine di rame custodite per i lavori di elettrificazione.

I militari sono arrivati sul posto in pochi minuti riuscendo a sorprende i malfattori si sono dileguati nei campi circostanti sfruttando l’oscurità della notte. Dopo avere eseguito un primo sopralluogo, i carabinieri hanno accertato che all’interno del cortile della società i ladri avevano abbandonato un furgone Renault, poi risultato essere stato rubato nella notte a Altopascio presso una ditta di surgelati, che era stato caricato di un grosso quantitativo di rame. Sia il mezzo che il materiale sono stati restituiti ai legittimi proprietari.