Truffano anziano, fuggono dalla polizia e colpiscono gli agenti: arrestati

Due ventenni sono stati arrestati dalla polizia a Castellina in Chianti per una truffa a un 77enne dopo un rocambolesco inseguimento a un suv preso a noleggio. I due hanno 25 e 21 anni, sono originari della Campania. Erano appena usciti dall'abitazione della vittima con dei gioielli quando la polizia li ha iniziati a seguire, anche se l'atteggiamento dei giovani era parso sospetto fin da qualche ora prima a Siena, dove i due erano stati intercettati vicino a un esercizio commerciale. I malviventi sono accusati di truffa aggravata, ma anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale perché hanno ferito due poliziotti mentre cercavano di fuggire.

I fatti risalgono al 2 ottobre. Gli agenti li hanno seguiti fino a Castellina, osservandoli mentre uno di loro entrava in un'abitazione, per poi uscirne con la refurtiva in mano e risalire a bordo dell'auto. I truffatori, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga in auto, ma sono stati bloccati poco dopo da tre equipaggi. I due hanno effettuato delle manovre pericolose con l'auto, tentando perfino di investire i poliziotti. Un agente è stato investito dal loro veicolo rimanendo ferito a un braccio, un collega ha sparato un colpo di pistola a una ruota dell'auto in fuga ma nonostante ciò il veicolo ha proseguito a correre ad alta velocità lungo la statale 222 Chiantigiana, andando ad urtare una delle autopattuglie della polizia. Sebbene circondati, i due campani hanno continuato ad opporre resistenza.

Uno dei due è sceso dall'auto e ha colpito con calci e una testata un agente, l'altro in quel frangente è stato bloccato e ammanettato. Nel suv sono stati trovati i gioielli, dal valore di 30mila euro, restituiti al 77enne. L'anziano aveva subito la truffa del finto carabiniere. Dalle indagini è emerso che l'anziano di Castellina era stato contattato poco prima telefonicamente da falsi carabinieri che lo avevano convinto a consegnare i preziosi. I poliziotti feriti hanno avuto 10 giorni di prognosi. L'uomo, solo in casa e in condizioni di fragilità, ha subito attimi di grande paura. I due giovani sono in carcere.