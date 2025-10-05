Vannacci a San Romano, Nardini e Vanni gli consegnano una copia della Costituzione

Oggi il vicesegretario della Lega ed eurodeputato Vannacci è stato in visita elettorale a Montopoli in Val d'Arno, precisamente a San Romano. La sindaca di Montopoli Linda Vanni e l'assessora regionale della Toscana e candidata PD alle prossime Regionali Alessandra Nardini gli hanno consegnato una copia della Costituzione, suggerendogli un ripasso.

Dichiara Nardini: "Non ha perso occasione per confermare quanto è vergognoso. Ci ha chiesto cosa dovrebbe ripassare. Gli ho risposto "Prima di tutto l'antifascismo". Al che mi ha replicato: "Non c'è da nessuna parte nella costituzione". Gli ho ricordato che in Costituzione l'antifascismo è ovunque.
Chi non è antifascista è fascista.
Questa è la Lega in Toscana, che si nasconde dietro il civico Tomasi. Si dovrebbe vergognare anche il deputato Ziello, che era accanto a lui e non ha detto una parola di fronte alla negazione dell'antifascismo. La Costituzione nata dalla Resistenza è la nostra guida. La loro è la nostalgia per la X Mas e per il periodo più buio della nostra storia".

Dichiara Vanni "L'associazione Caccia Pesca Ambiente che ha organizzato la bella festa di oggi qui a San Romano aveva chiaramente detto che non gradiva passerelle elettorali. Vannacci da provocatore quale è se ne è fregato e io come sindaca mi sono fatta portavoce di quanto un'associazione della nostra comunità aveva già detto. La consegna della Costituzione in piazza della Costituzione mi è sembrata doverosa , visto che tutto quello che Vannacci dice è fuori dalla Costituzione su cui ho giurato e che difenderò sempre".

