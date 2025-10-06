100 Canti per San Miniato, aperte le iscrizioni per la maratona dantesca

Dopo lo straordinario successo della prima edizione – che ha visto oltre 700 cantrici e cantori di ogni età e provenienza e più di 2500 spettatrici e spettatori – torna a San Miniato la maratona dantesca 100 Canti per San Miniato, in programma domenica 9 novembre 2025 (dalle 10.00 alle 16.30). Un evento unico, capace di rendere viva e contemporanea la poesia di Dante, riportandola nella sua dimensione più autentica: popolare e corale.

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare, come di consueto 100 Canti è aperto a tutti quelli che vogliono diventare per un giorno cantore o cantrice dei versi del sommo poeta. Questa seconda edizione vede già una forte partecipazione delle scuole, con numerose classi iscritte.

Il progetto è ideato e promosso da Culter con il contributo della Regione Toscana.

L’iniziativa è ormai un appuntamento atteso per il territorio: una grande performance collettiva in cui ogni voce diventa parte di un coro diffuso che dà vita ai canti della Divina Commedia. Accanto a Culter, collaborano anche quest’anno molte realtà locali, tra cui oltre 30 classi di scuole di ogni ordine e grado, la Cooperativa Pietra d’Angolo, l’Associazione Territorio in Comune, la Pro Loco di San Miniato, la Fondazione Conservatorio Santa Chiara, Fondazione San Miniato Promozione, Il Pinocchio Società Cooperativa Sociale, Fraternità Misericordia San Miniato Basso e il Comitato Manifestazioni Popolari.

Nato nel 2006, 100 Canti è uno dei primi progetti in Italia ad aver riportato Dante alla sua dimensione originaria di poesia condivisa, pubblica e popolare. Da quasi vent’anni propone un percorso innovativo e partecipativo fatto di incontri, seminari e laboratori, che culmina nella lettura integrale dei 100 canti della Commedia. Anche a San Miniato i versi risuoneranno in strade, piazze, chiostri e sagrati, fino al gran finale con la lettura corale del XXXIII canto del Paradiso sulla scalinata della Chiesa del Santissimo Crocifisso, ormai divenuta cornice simbolo dell’evento.

L’esperienza non si esaurisce nella giornata conclusiva: ogni partecipante prende parte a un percorso formativo che, attraverso laboratori, incontri con esperti, momenti conviviali e testimonianze, permette di vivere la poesia come occasione di crescita comune, capace di unire persone di ogni età, provenienza e condizione sociale. Un cammino pensato per adattarsi ai diversi contesti e aperto a chiunque voglia diventare protagonista di un’esperienza culturale e artistica collettiva.

Fonte: Ufficio stampa

