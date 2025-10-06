Agricoltura, la Toscana investe 12,5 milioni nei Gruppi Operativi PEI

La Regione Toscana dà un nuovo impulso all’innovazione agricola: è stata approvata la graduatoria del bando SRG01 – Sostegno ai Gruppi Operativi PEI Agri, nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale Feasr 2023-2027. Un segnale forte per un settore in evoluzione, dove tecnologia, sostenibilità e collaborazione diventano leve di crescita.

L’adesione al bando ha superato ogni aspettativa: 151 proposte progettuali, 1.482 soggetti coinvolti e richieste per oltre 40 milioni di euro. La dotazione di 12,5 milioni di euro finanzierà i primi 47 progetti, in cui imprese agricole e forestali, centri di ricerca, università e organizzazioni di consulenza lavoreranno insieme per sperimentare e diffondere innovazioni, con particolare attenzione all’agricoltura di precisione, alla digitalizzazione, alla robotica e all’intelligenza artificiale.

Un’azione che coinvolge l’intero spettro produttivo toscano: dal settore zootecnico a vitivinicolo, cerealicolo, olivicolo, orticolo, officinale, florovivaistico, castanicolo e brassicolo, fino all’economia circolare e alla gestione forestale. Un ponte concreto tra ricerca e impresa, per incrementare competitività, sostenibilità, biodiversità e sicurezza alimentare.

Soddisfazione è stata espressa dalla vicepresidente e assessora all’agricoltura che ha detto che questa iniziativa rappresenta un passo importante per il futuro dell’agricoltura toscana. I Gruppi Operativi PEI sono un laboratorio di idee e pratiche innovative che uniscono sapere scientifico e know-how imprenditoriale. Investire in ricerca, digitalizzazione e sostenibilità significa costruire un’agricoltura più efficiente, resiliente e rispettosa del territorio. La Regione Toscana continuerà perciò a sostenere progetti che rappresentano un’opportunità concreta per lo sviluppo delle nostre filiere e per il futuro delle nostre comunità rurali.

Con questo bando, la Toscana conferma il proprio impegno a guidare un’agricoltura che non solo produce, ma innova, preserva e cresce insieme alle comunità.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

