Chiude la banca Intesa San Paolo a Montaione

Il 17 ottobre chiuderà la filiale di Montaione di Intesa San Paolo, quella che un tempo era Cassa di Rispario di Firenze. Dal 18 ottobre lo sportello di riferimento per i montaionesi sarà quello di Castelfiorentino, ma rimarrà attivo un bancomat che può accogliere versamenti. A darne notizia con un post su Facebook è stato il sindaco.

"La chiusura di uno sportello bancario è comunque un impoverimento del tessuto economico e sociale di una comunità. Purtroppo le riorganizzazioni aziendali di molte banche, in particolare negli ultimi anni, hanno portato ad una riduzione sostanziosa delle filiali. La chiusura della filiale montaionese rientra infatti nel piano di chiusura sportelli di Intesa Sanpaolo che per il 2025 prevede 262 chiusure di filiali (in alcuni casi, come Montaione, sono definiti accorpamenti), di cui oltre 30 in Toscana/Umbria. La Cassa di Risparmio di Firenze è stata la storica banca di Montaione presente fin dai primi del ‘900. Finisce quindi una lunga storia!! E non si può che esserne fortemente dispiaciuti" scrive Paolo Pomponi.