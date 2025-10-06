"Bus pieno, fermata saltata già in due occasioni": la lamentela di un genitore

"L'autobus non si è fermato dove doveva, i nostri figli sono rimasti a piedi". La segnalazione arriva da San Miniato e riguarda un bus della linea 26 Empoli-Fucecchio che, però, in più di un'occasione avrebbe saltato una fermata.

La segnalazione arriva da un genitore:"È già accaduto due volte nei primi quindici giorni di scuola. Il bus non ferma in Via Sanzio ad Empoli e spesso noi genitori ci troviamo a dover partire dal luogo di lavoro per andare ad Empoli a prendere i figli che non hanno potuto salire su nessuno dei due bus previsti perché non si sono fermati in quanto già pieni di studenti."

Da orario, infatti, alle 13.11 dovrebbero passare da lì due bus a pochi minuti di distanza, "ma per due volte non sono passati in questi primi giorni di scuola".

"Chiediamo l'incremento dei mezzi se necessario in modo da non mettere a disagio le famiglie che lavorano e che pagano regolarmente quanto dovuto" si legge nella segnalazione.

