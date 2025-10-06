Cavallo cade in un fosso, per liberarlo intervengono i vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un cavallo a Castiglion Fiorentino, caduto accidentalmente in un fossato dal quale non riusciva più ad uscire. Sul posto in provincia di Arezzo nella giornata di ieri sono intervenuti i vigili del fuoco di Cortona, che hanno provveduto ad imbracare l'animale. Poi, con l'aiuto di un mezzo agricolo reperito sul posto, il cavallo è stato sollevato e riportato in strada. Liberato dal fossato, è stato affidato ai suoi proprietari, che erano sul posto dell'intervento.


