Cucina italiana in lutto, è morto Aimo Moroni

Aimo Moroni è scomparso a 91 anni. Figura simbolo della ristorazione italiana, era il creatore di 'Aimo e Nadia', ristorante stellato con sede a Milano, Moroni è stato un totem della cucina e in molti lo stanno ricordando in queste ore.

Nato a Pescia nel 1934, era emigrato nel dopoguerra a Milano in cerca di fortuna. Lì aveva lavorato in cucina e conosciuto Nadia Giuntoli, anche lei della Valdinievole ma di Chiesina Uzzanese.

Si è sposato con lei e ha aperto una trattoria che ha fatto la storia fino a raggiungere la stella Michelin.