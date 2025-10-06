Dai cani robot alle borse hi-tech contro le aggressioni: torna Internet Festival a Pisa

Cani robot che si comportano come animali da compagnia, borse hi-tech per proteggersi dalle molestie, videogiochi con supereroi in sedia a rotelle per sensibilizzare sul tema della disabilità e, ancora, intelligenze artificiali generative, interviste di androidi che interagiscono con il pubblico e concerti con i suoni dell’Universo. Dal 9 al 12 ottobre Pisa offrirà al mondo un assaggio di futuro con la 15ª edizione di Internet Festival, la manifestazione, che esplora il legame tra la nostra società e l’innovazione digitale, animerà la città toscana con oltre 100 ospiti e decine di appuntamenti ad ingresso libero, tra conferenze, installazioni e proiezioni in 13 diverse sedi.

Ampio il parterre di esperti, scienziati, sociologi e filosofi che parteciperanno alla manifestazione. Tra questi Riccardo De Gaudenzi, fino al 2023 ex capo Dipartimento Ingegneria elettrica dell’Agenzia Spaziale Europea, che interverrà in un talk dedicato alle connessioni satellitari, con particolare riferimento al sistema Starlink; Adriano Bacconi, guru della match analysis, protagonista di un appuntamento sulle nuove frontiere del calcio; la sociolinguista Vera Gheno, tra le voci più autorevoli sul linguaggio dell'era social; Stefano Nazzi, autore di “Indagini”, uno dei podcast italiani più seguiti; Fumettibrutti, con il reading “Identità ed integrità – Conoscersi per riconoscersi” per una narrazione in prima persona del suo “farsi a pezzi” per ricostruire se stessa; Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente Garante per la protezione dei dati personali; Espérance Hakuzwimana che, con il suo libro “Tra i bianchi di scuola”, offre il suo punto di vista sull’evoluzione delle origini, radici e identità della popolazione studentesca italiana e molti altri. Tra i media presenti al Festival anche il content partner, Rainews.it, che racconterà l’evento dal suo salotto alle Logge dei Banchi.

TRA CANI ROBOT E HI-TECH, GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE – Immancabile la presenza dei robot, tra questi il cane robot Robotolo, ispirato al celebre racconto di Asimov, con cui i più curiosi potranno fare amicizia, ed accarezzarlo come se fosse un vero animale da compagnia. Anche le sue reazioni ed interazioni con gli esseri umani ricalcano fedelmente il comportamento degli amici a quattro zampe. Tornerà poi Abel, il robot umanoide dalle fattezze di un ragazzino, sviluppato dal Centro di Ricerca “E. Piaggio” dell'Università di Pisa e dal laboratorio FoReLab, che è stato ulteriormente affinato e aggiornato con nuove funzionalità per questa edizione. Sarà lui in Abel (R)evolution, al Teatro Sant’Andrea (9, 11 e 12 ottobre) ad intervistare le persone, ribaltando i ruoli tradizionali e creando un dialogo provocatorio tra intelligenza artificiale e umana.

A incuriosire il pubblico anche un progetto che fonde moda e hi-tech: “AfterCode” è un’innovativa borsa “intelligente” sviluppata dagli studenti del Master in “Fashion Hi-Tech” di Istituto Modartech in collaborazione con l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna. Questo accessorio, realizzato in pelle, integra un sistema di sicurezza anti-aggressione discreto e tecnologico, situate all’interno, grazie al quale è possibile inviare automaticamente la propria posizione GPS ed un messaggio di emergenza ad un contatto preconfigurato tramite app dedicate, in modo da ricevere aiuto e assistenza. Un esempio concreto di come la tecnologia e il design possano fondersi per offrire protezione personale senza compromettere l’estetica e lo stile.

THE HANDYCAPPED: IL PRIMO VIDEOGIOCO CON EROI IN SEDIA A ROTELLE – Tra le novità di questa edizione “The HandYcapped”, il primo videogioco al mondo in cui i protagonisti sono personaggi in sedia a rotelle che corrono, saltano e vincono sfide come veri eroi d’azione. Sviluppato da Silvio Binca, informatico lucchese affetto da desminopatia, una malattia genetica rara di cui si conoscono appena 60 casi al mondo, il progetto nasce per cambiare la narrazione sulla disabilità. L’obiettivo è mostrare ai giovani che la carrozzina è una caratteristica come tante altre, abbattendo barriere culturali attraverso il potere del gioco. Usando una campagna GoFundMe, il progetto cerca fondi per lo sviluppo del gioco e per sostenere la ricerca scientifica sulla desminopatia, trasformando l’intrattenimento in strumento di sensibilizzazione e cambiamento sociale.

LUCI SUL PROGRAMMA – Tra gli appuntamenti da non perdere “Internet dallo Spazio: la nuova frontiera della connettività”, in programma il 9 ottobre, alle 16,30, al Centro congressi Le Benedettine, che affronterà le nuove frontiere della connettività come i satelliti di Starlink e come questi stanno ridefinendo non solo la connettività globale, ma anche gli equilibri geopolitici mondiali evedrà la partecipazione, tra gli altri, di Riccardo De Gaudenzi (ex Agenzia Spaziale Europea) e Frediano Finucci (giornalista La7 e autore di “Operazione Satellite”).

Sempre alle Benedettine approfondimento su sport e dati con Adriano Bacconi e Dario Focardi, che nel talk “Il futuro del calcio è nei numeri” (venerdì 10 ottobre, ore 18,30) parleranno di come l’IA sta rivoluzionando il gioco del calcio, a partire dalle strategie in campo fino alle analisi per tifosi e addetti ai lavori. In questo incontro con i protagonisti della rivoluzione digitale del pallone il pubblico scoprirà come leggere le partite attraverso i numeri e quali scenari futuri si aprono con l’AI applicata allo sport.

Venerdì 10 ottobre si svolgerà anche il dialogo tra Vera Gheno ed Antonio Pavolini (Logge dei Banchi, ore 17), che presenteranno la collana “Scatoline - per ogni parola un piccolo mondo” edita da Effequ, un viaggio tra le parole che definiscono il nostro tempo digitale. La sociolinguista esplorerà come le parole stiano mutando significato nell’ecosistema digitale, creando nuovi codici identitari e nuove forme di appartenenza culturale.

Sempre venerdì alla Scuola Superiore Sant’Anna al via la sessione TecnoLaw (9.30 -18) curata da Fernanda Faini con quattro panel dedicati al rapporto tra intelligenza artificiale e diritto. Tra gli ospiti: Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente Garante per la protezione dei dati personali, Federica Meta, direttrice di CorCom, Stefano Da Empoli, presidente dell’Istituto per la Competitività I-Com, Luca Bolognini, Giuseppe Corasaniti, Massimo Chiriatti, Marta Staccioli, Alessandra Micalizzi, Anna Cataleta, Antonio Punzi e Stefano Pietropaoli.

Sul palco del Teatro Verdi sabato pomeriggio si alterneranno due incontri ispirati da altrettanti podcast: “GenIAle, come l’AI sta cambiando le nostre vite” con Matteo Bordone, dove si esplorerà l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul futuro dell’umanità ed il ruolo delle scelte di oggi nel modellare il rapporto tra persone e machine; ed infine “L’identità di un narratore”, che vedrà protagonista Stefano Nazzi, giornalista di cronaca nera e podcaster di grande successo. A chiudere la giornata al Verdi sarà Giada Messetti con lo spettacolo-conferenza “La Cina è vicina / Xi Jinping vs. Donald Trump”.

Nella giornata conclusiva di domenica 12 ottobre (ore 19,45 Logge dei Banchi) l'Osservatorio Gravitazionale Europeo e il musicista e sound designer Massimo Magrini proporranno un viaggio sonoro nell’universo trasformando i dati scientifici dei fenomeni cosmici più estremi in paesaggi musicali inediti. Il pubblico potrà ascoltare composizioni create dalla sonificazione dei dati di Virgo e dei telescopi spaziali e terrestri, vivendo un’esperienza che unisce scienza, tecnologia ed arte.

Il cartellone di Internet Festival 2025 comprende anche installazioni interattive, DJ-set, presentazioni di libri, proiezioni e il tradizionale djset di chiusura alle Logge dei Banchi. Gli spazi più underground della città, dal Caracol al Deposito Pontecorvo, al Cinema Arsenale, ospiteranno eventi che esploreranno l’identità attraverso linguaggi artistici contemporanei, dalla musica elettronica alle performance digitali. Le librerie cittadine parteciperanno attivamente al festival, riconfermando che l’identità digitale non può prescindere dalla cultura libraria e dalla tradizione della parola scritta. E a dimostrazione della capacità del festival di aprire un dibattito con generazioni diverse, anche quest’anno un nutrito programma di attività sarà dedicato a studenti e studentesse di ogni età, con i T-Tour organizzati al Centro Congressi Le Benedettine.

Internet Festival 2025 è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme con Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana.

