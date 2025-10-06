Distributore Eni di Fibbiana nel mirino dei ladri: merce rubata e locale devastato

Furto stanotte al distributore Eni di Fibbiana, lungo la via Tosco-Romagnola, nel comune di Montelupo Fiorentino. Rubate sigarette e gratta e vinci a volontà e distrutto il locale, con ingenti danni al punto vendita.

Secondo quanto raccontato dai gestori, i ladri sono entrati passando dai campi retrostanti, tagliando le reti degli orti confinanti. Una volta all’interno dell’ufficio, hanno distrutto due porte, compresa una porta blindata, il soffitto e la cassa forte, sradicata e gettata nel mezzo della stanza. I malviventi hanno portato via sigarette, gratta e vinci e alcuni liquori, mentre parte della merce rubata è stata ritrovata nei campi vicini.

"I ladri sono passati dai campi, i contadini ci hanno detto di aver trovato le reti dei loro orti rotte e di aver recuperato gratta e vinci, bottiglie e sigarette sparse nei loro terreni", raccontano.

L'entità dei danni al momento non è stata ancora stimata, ma i gestori parlano di danni importanti tra merce rubata e danni strutturali: "Non abbiamo avuto tempo di fare la conta dei danni, abbiamo appena messo a posto la confusione lasciata dai ladri".

Con la conta dei danni ancora da fare, si cercano i responsabili, che, secondo quanto riferito, hanno tagliato i fili elettrici nel tentativo di non essere immortalati dalle telecamere di sicurezza. "Abbiamo affidato il ripristino ai tecnici nella speranza di recuperare le registrazioni e identificare i responsabili", spiegano.

Le autorità procederanno con gli accertamenti.

