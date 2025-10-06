Elezioni regionali 2025, in Comune a Empoli aperture straordinarie per tessera elettorale e carta d'identità

Domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre 2025 dalle 7 alle 15 si terranno le consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana.

A Empoli saranno chiamati alle urne 36.131 cittadini. Le sezioni sono 42, oltre le sezioni speciali.

Per esprimere il proprio voto è necessario presentarsi al seggio muniti di un documento d’identità in corso di validità e della tessera elettorale.

APERTURE STRAORDINARIE UFFICIO ELETTORALE – In vista della tornata elettorale del 12 e 13 ottobre 2025, si consiglia ai cittadini di provvedere in anticipo alla verifica della propria tessera elettorale. Per il rilascio e il ritiro della stessa non serve l’appuntamento e viene fatto immediatamente all'ufficio elettorale, al piano terra del palazzo comunale di piazza del Popolo n. 33. Le tessere elettorali oltre che agli interessati, possono essere rilasciate anche a terzi muniti di delega e fotocopia di documento del delegante.

Lo sportello è attivo nel consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

Per l’occasione, si comunica che l’ufficio elettorale effettuerà anche le seguenti aperture straordinarie: venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2025 in orario dalle 9 alle 18 e nei giorni delle consultazioni, domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre 2025 dalle 7 alle 15.

APERTURE STRAORDINARIE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - Per le carte di identità, invece, è possibile recarsi all’URP in via Giuseppe del Papa n. 41, nel consueto orario di apertura venerdì 10 ottobre dalle 8 alle 13.30 e sabato 11 ottobre 2025 dalle 8.30 alle 12.

Poi in piazza del Popolo, 33, il personale dell’Urp sarà presente per rilascio carta d’identità: sabato 11 ottobre dalle 15 alle 18 e domenica 12 ottobre dalle 7 alle 10 e dalle 19 alle 22; mentre lunedì 13 ottobre, in via Giuseppe del Papa, 41, dalle 8 alle 13.30.

AGEVOLAZIONI ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI O NON VEDENTI - Per il voto assistito con accompagnamento in cabina, consultare il link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Notizie/Elezioni-Regionali-12-13-Ottobre-2025-voto-assistito-con-accompagnamento-in-cabina nella sezione dedicata alle Elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025, oppure contattare l’ufficio elettorale al n. 0571 757157.

SERVIZIO TRASPORTO AI SEGGI - Per facilitare l’esercizio del diritto di voto, il Comune di Empoli garantisce speciali servizi di trasporto gratuito dalla residenza al seggio, nei giorni delle votazioni, grazie alla disponibilità dei volontari delle associazioni Misericordia e Pubbliche Assistenze di Empoli. Per prenotazioni contattare i numeri telefonici: Misericordia 0571 7255 e Pubblica Assistenza Empoli 0571 9806.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale, al numero 0571 757157 oppure consultare la pagina dedicata a questa tornata elettorale sul sito del Comune di Empoli https://elezioni.comune.empoli.fi.it/elezioni-regionali-del-12-e-13-ottobre-2025/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa