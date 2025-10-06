Fermato all'alt con documenti falsi, era evaso dal carcere di Prato: arrestato a Firenze

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

L'uomo rintracciato dalla polizia deve scontare una pena residua di 11 mesi

Fermata un'auto per un controllo, il conducente è risultato avere documenti falsi dopo essere evaso dal carcere di Prato. È successo a Firenze, nella mattina di giovedì 2 ottobre, dove il reparto Prevenzione Crimine Toscana della polizia durante un posto di controllo in Lungarno del Pignone ha intimato l'alt alla macchina con a bordo quattro persone. Approfonditi i controlli, spiegano dalla Questura, gli agenti hanno notato che la carta d’identità e la patente del conducente, cittadino bosniaco di 53 anni, presentavano caratteristiche di fabbricazione e sicurezza diverse da quelle previste.

Insospettiti gli operatori hanno proceduto alla sua esatta identificazione tramite fotosegnalamento, all’esito del quale sono emerse generalità diverse da quelle rilasciate e riportate sui documenti esibiti. Inoltre, a carico del 53enne, con l’identità in questo modo accertata, è emerso un rintraccio per il ripristino di una misura restrittiva.

Infatti secondo quanto emerso l'uomo, che era detenuto nel carcere di Prato per reati contro il patrimonio, dopo un permesso premio di due giorni, il 12 giugno non avrebbe fatto più rientro nella struttura diversamente da quanto stabilito. Il 53enne, che deve scontare una pena residua di 11 mesi, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato associato presso il carcere di Sollicciano e arrestato per evasione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, false attestazioni sull’identità personale e denunciato in stato di libertà per uso di atto falso.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
6 Ottobre 2025

L'auto diventa un deposito di pc e cellulari: denunciato per ricettazione

Gli hanno rubato il cellulare e lui lo ha geolocalizzato vicino alla fermata Alamanni, all'interno di un auto. È successo la notte del 4 ottobre a Firenze, la polizia è [...]

Firenze
Cronaca
5 Ottobre 2025

Baracca in fiamme a Firenze vicino all'ospedale

I Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 19:30 di ieri (sabato 4 ottobre) a Firenze in viale Pieraccini all'interno dell'ospedale di Careggi dietro la chiesa di San [...]

Firenze
Cronaca
4 Ottobre 2025

Si è spento a 77 anni il commendatore della Repubblica Mario Nigro, protagonista dei lavori al Viola Park

“Un uomo lungimirante, un punto di riferimento per tante persone, a cominciare dalla sua famiglia. Un professionista che ha lasciato un segno indelebile sia sul lavoro che umanamente in tutti [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina