Fermato all'alt con documenti falsi, era evaso dal carcere di Prato: arrestato a Firenze

Fermata un'auto per un controllo, il conducente è risultato avere documenti falsi dopo essere evaso dal carcere di Prato. È successo a Firenze, nella mattina di giovedì 2 ottobre, dove il reparto Prevenzione Crimine Toscana della polizia durante un posto di controllo in Lungarno del Pignone ha intimato l'alt alla macchina con a bordo quattro persone. Approfonditi i controlli, spiegano dalla Questura, gli agenti hanno notato che la carta d’identità e la patente del conducente, cittadino bosniaco di 53 anni, presentavano caratteristiche di fabbricazione e sicurezza diverse da quelle previste.

Insospettiti gli operatori hanno proceduto alla sua esatta identificazione tramite fotosegnalamento, all’esito del quale sono emerse generalità diverse da quelle rilasciate e riportate sui documenti esibiti. Inoltre, a carico del 53enne, con l’identità in questo modo accertata, è emerso un rintraccio per il ripristino di una misura restrittiva.

Infatti secondo quanto emerso l'uomo, che era detenuto nel carcere di Prato per reati contro il patrimonio, dopo un permesso premio di due giorni, il 12 giugno non avrebbe fatto più rientro nella struttura diversamente da quanto stabilito. Il 53enne, che deve scontare una pena residua di 11 mesi, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato associato presso il carcere di Sollicciano e arrestato per evasione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, false attestazioni sull’identità personale e denunciato in stato di libertà per uso di atto falso.

