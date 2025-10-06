Montopoli festeggia il Giubileo del Settimo Anno delle Comunità Pastorali

Mercoledì 1° ottobre la comunità di Capanne, Marti, Montopoli, nelle persone dei due Sacerdoti, don Udoji, e don Chris e di tutti gli operatori pastorali ha annunciato, in una seduta pubblica, alla presenza del sindaco Linda Vanni, dell’assessore alla cultura Marzio Gabbanini e del direttore della Caritas Diocesana don Armando Zappolini, la Celebrazione del Giubileo del settimo anno della Comunità pastorale.

Questo Giubileo vuole essere non solo una ricorrenza, ma un tempo di grazia, di memoria viva, di ripresa e di rinnovata gioia nel camminare insieme in questo territorio. È quindi un invito a riconoscere il dono ricevuto e a guardare avanti con fiducia, lasciandosi spingere dall’amore di Cristo verso nuove forme di comunione, missione e partecipazione. Come ben sappiamo la Chiesa tutta è chiamata a un processo nuovo e creativo sul territorio, non solo per l’assenza di Sacerdoti, ma come provvidenziale chiamata a inserirvisi con maggiore consapevolezza e apertura missionaria.

Questo Giubileo significa, quindi ridare, per quanto possibile, vigore e speranza ai cuori delle persone perché capaci di accogliere il dono della misericordia di Dio sentano come propria la chiamata a essere uomini e donne di giustizia e di pace. L’inizio di questo anno, che ci auguriamo foriero di tanto amore e gioia, sarà domenica 26 ottobre alle ore 11,15 presso la pieve di Marti, con la celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mon.re Giovanni Paccosi che ci sta sostenendo con l’accompagnamento costante e l’assidua presenza.

Per gli eventi previsti a livello catechetico, caritativo e liturgico vi aggiorneremo in itinere. In un tempo vissuto spesso in maniera “malinconica”, con chiusure intimistiche e con varie forme di violenza che sembrano prevalere, vogliamo essere segno per tutti e coinvolgere tutti, credenti e non credenti, per dimostrare che i può vivere da uomini e donne capaci di relazioni “belle” e ricche di

senso

Fonte: Ufficio stampa