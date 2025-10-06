Gorillaz, Nick Cave e Twenty One Pilots a 'La Prima Estate'

Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots e Gorillaz. Sono questi i primi tre nomi per il Parco BussolaDomani, per il festival La Prima Estate che si tiene a Lido di Camaiore. Le date della prossima edizione sono dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno e sono già noti i primi headliner.

Sia Nick Cave & The Bad Seeds sia i Twenty One Pilots sono all'unica data italiana del loro tour. Nick Cave sarà a Camaiore il 26 giugno, mentre i Gorillaz il giorno successivo. Chiudono i Twenty One Pilots il 28.

Si tratta della quinta edizione del festival. Nelle prossime settimane saranno annunciati altri nomi.