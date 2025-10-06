‘Wolakota’: a Impruneta la mostra dedicata ai popoli nativi americani

'Wolakota', nella lingua del popolo Lakota Sioux, significa “Amicizia con la Nazione Lakota” e in questo spirito l’Italia, la Regione Toscana, la Città metropolitana di Firenze e il Comune di Firenze, da oltre 38 anni hanno relazioni internazionali con i nativi americani Lakota Sioux di Rosebud – stato Americano del Sud Dakota.

Si parte domenica 28 settembre 2025 con la celebrazione dell’anniversario della firma del protocollo di amicizia che, per la prima volta nella storia, riconosce il genocidio di oltre 70 milioni di indigeni nordamericani, inclusi i Lakota Sioux. La firma simbolica avrà luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Fiesole alle 10.30. A seguire la delegazione guidata da Alessandro Martire (presidente di Wambli Gleska), i membri del Consiglio Comunale e gli ospiti tutti si sposteranno nella vicina Sala Basolato per inaugurare Older than America, mostra di manufatti originali dei popoli nativi delle Grandi Pianure, provenienti da due tra le più importanti collezioni europee, quelle di Alessandro Martire e di Sergio Susani.

La mostra prosegue a Fiesole fino a sabato 11 ottobre, per poi spostarsi a Impruneta, nella sede della Società Corale, per un’altra settimana di eventi che vedranno la partecipazione di una madrina d’eccezione, Cathy Smith: artista, storica e nota consulente per i costumi, vincitrice dell’Emmy Awards - e proposta all’OSCAR - per molti film fra cui Balla coi Lupi, Horizon, Comanche Moon, Geronimo, Son of the Morning Star.

L’evento sarà inaugurato domenica 12 ottobre 2025 alle ore 21 da un concerto della cantante Denise Giardino e del Coro Polifonico della Società Corale che interpreteranno classici blues e jazz presso il teatro Buondelmonti a Impruneta.

Nel giorno della ricorrenza della “presunta Scoperta dell’America” (12 ottobre 1492), si ricordano gli oltre 70 milioni di nativi americani uccisi dalla colonizzazione europea, per rendere omaggio alla dignità di quei popoli. Come spiega Alessandro Martire, rappresentante in Italia e presso l’ONU della Nazione Lakota Sicangu, questo evento "può essere un momento di riflessione critica per una nuova chiave di lettura della storia, vista da chi ha subito una tragedia di enorme portata. Stiamo lavorando per creare in questo anno, 2025, un altro bel momento di riflessione e, allo stesso tempo, di festa in nome dell’amicizia e pace tra i popoli del mondo, di cui tanto oggi si ha necessità”.

L’ingresso alle mostre e la partecipazione a incontri, visite guidate e conferenze è gratuito e aperto a tutti.

SOCIETA CORALE IMPRUNETA 14-19 OTTOBRE 2025

Programma Mostra etnografica sui popoli nativi nordamericani, Lakota Sioux

Via Vittorio Veneto 29, Impruneta

Ingresso libero.

Orari d’apertura:

Martedì 14 ottobre: dalle 10.00 alle 18.00 ORE 10.00 INAUGURAZIONE MOSTRA

Mercoledì 15 ottobre: dalle 15.00 alle 18.00

Giovedì 16 ottobre: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Venerdì 17 ottobre: dalle 14.00 alle 18.00

Sabato 18 ottobre: dalle 15.00 alle 18.00

Domenica 19 ottobre: dalle 15.00 alle 18.00

PROGRAMMA VISITE GUIDATE E CONFERENZE SETTIMANA 14-20 OTTOBRE

Martedì 14 ottobre 2025

ore 10.00 Inaugurazione della mostra, presso Società Corale di Impruneta, Via vittorio Veneto, 29, Impruneta.

Ore 18.00 - conferenza e visita guidata della mostra riservata ai Soci COOP, con la presenza di Cathy Smith e Alessandro Martire

Mercoledì 15 ottobre 2025 ore 15.00

Conferenza e visita guidata della mostra con la presenza di Cathy Smith e Prof. Alessandro Martire

Venerdì 17 ottobre 2025 ore 18.00

Conferenza del Prof. Alessandro Martire “Orrori, errori e furori della presunta scoperta dell’America”

Sabato 18 ottobre 2025 ore 18.00

Conferenza del Prof. Alessandro Martire “Storia, cultura e tradizione dei popoli nativi americani”

Domenica 19 ottobre 2025 ore 18.00

Conferenza del Prof. Alessandro Martire “Matriarcato e rapporto con l’ecosistema nelle tradizioni dei popoli dei nativi americani”.

Chiusura mostra a seguire.

