L'auto diventa un deposito di pc e cellulari: denunciato per ricettazione

Gli hanno rubato il cellulare e lui lo ha geolocalizzato vicino alla fermata Alamanni, all'interno di un auto. È successo la notte del 4 ottobre a Firenze, la polizia è intervenuta e ha denunciato un 28enne di origini senegalesi.

La vittima era un 22enne, il cui gps ha 'trovato' vicino a Alamanni il cellulare sottratto. "Da un controllo esterno, si appurava la presenza, all’interno del veicolo segnalato, di diversi telefoni apposti nel taschino posteriore del sedile anteriore" dicono dalla polizia riguardo l'auto dove è stato trovato il maltolto.

L'auto apparteneva al 28enne, giunto sul posto. L'uomo aveva con sé 565 euro nel portafoglio e 1375 in auto, oltre a 3 computer, 13 cellulari, una cassa audio, una patente, una tessera sanitaria e due carte di identità. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

