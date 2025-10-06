“Nidi Gratis”, riaperta anche a Montespertoli la presentazione delle domande

Il Comune di Montespertoli informa le famiglie che la Regione Toscana ha riaperto i termini per la misura “Nidi Gratis” relativa all’anno educativo 2025/26, con Decreto Dirigenziale n. 19584 del 12/09/2025. L’iniziativa è finanziata con le risorse del FSE+ 2021-2027, Priorità 3 “Inclusione sociale” e rientra nel progetto Giovanisì della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Le istanze possono essere presentate dalle ore 9:00 del 13 ottobre 2025 ed entro le ore 18:00 del 27 ottobre 2025, accedendo all’applicativo regionale disponibile sul sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis

Non possono presentare una nuova domanda i beneficiari già individuati con Decreto Dirigenziale n. 17461 del 04/08/2025 qualora abbiano presentato rinuncia al contributo in data successiva al 01/09/2025. Per le sole nuove famiglie ammesse con questa riapertura, il contributo potrà essere riconosciuto a partire dalla mensilità di dicembre 2025.

Tutte le informazioni utili, i requisiti di accesso, la documentazione richiesta e le modalità operative per la compilazione e l’invio della domanda sono disponibili sul portale regionale:

www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis

Per chiarimenti: bandonidigratis@regione.toscana.it. L’Amministrazione comunale invita le famiglie interessate a consultare attentamente l’avviso regionale e a presentare la domanda entro i termini indicati.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

