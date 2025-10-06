'Note d'autunno', primo appuntamento alla chiesa della Tinaia

Torna presso la chiesa SS. Michele e Leopoldo della Tinaia (Empoli) l’ottava edizione della rassegna musicale ‘Note d’autunno’. Il primo appuntamento sarà domenica 12 ottobre, alle ore 16:30, con il ‘Concerto parlato’, un itinerario organistico suonato e illustrato dal Maestro Giovanni Ciardi. Ciardi unirà narrazione ed esecuzione musicale, guidando il pubblico alla scoperta della storia, della struttura e delle peculiarità dello storico organo della Tinaia, a dieci anni dal restauro. L’ingresso è libero.

