Lo scrittore Paolo Nori al 'Wor(l)d in Progress' di Vinci

Sarà Paolo Nori uno dei protagonisti della prima edizione di 'Wor(l)d in Progress', festival che si terrà a Vinci. çL'evento sarà il 26 ottobre alle 18.30 al Teatro di Vinci a ingresso gratuito.

"Scrittore, traduttore e studioso di letteratura russa, Nori ha sempre indagato il potere — e la fragilità — delle parole. Nel suo nuovo libro, “Non è colpa dello specchio se le facce sono storte. Diario di un filorusso” (UTET, 2025), racconta la sua esperienza diretta con la censura, in Italia e in Russia. Un percorso personale e letterario che diventa riflessione più ampia sul confine tra libertà e controllo, politica e linguaggio, realtà e narrazione. Al festival parlerà proprio di questo: di come la letteratura possa ancora essere uno spazio libero, anche quando tutto sembra volerla limitare" si legge nella descrizione dell'evento.