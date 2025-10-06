Parco del Mensola, Italia Viva: "Serve sicurezza e presidio costante. Via degrado e spaccio"

“Il Parco del Mensola è un luogo di grande valore ambientale e sociale frequentato ogni giorno da famiglie, bambini, sportivi e cittadini. È fondamentale che possa essere vissuto in sicurezza e serenità. Per questo chiediamo che ci sia una maggiore attenzione sulla sicurezza e un presidio costante dell’area: serve poi dargli una destinazione urbanistica in grado di permettere un recupero dell'area, senza perdere altro tempo".

Lo dichiara il capogruppo di Italia Viva Francesco Casini, presentando un question time in Consiglio comunale in relazione alla situazione di degrado e spaccio al Parco del Mensola, dove – a poche settimane dallo sgombero effettuato nell’area – si sono nuovamente registrate presenze e attività illecite.

Casini sottolinea che l’area sgomberata poco più di un mese fa risulta infatti nuovamente occupata, e che l’operazione non è stata in grado di risolvere il problema alla radice.

“Non si può tollerare – aggiunge – la coesistenza, a pochi metri dal parco, di un’occupazione abusiva e di attività di spaccio e degrado, anche se collocate in un’area privata. Occorre intervenire con decisione sia ridefinendo i contenuti urbanistici dell’area privata, sia in collaborazione con i proprietari, per rimuovere queste presenze e garantire la piena fruibilità del parco, restituendolo ai cittadini e al quartiere".

Fonte: Ufficio stampa