Bagno a Ripoli, mozione del PD per intitolare uno spazio pubblico ai 'martiri di Gaza'

Il gruppo del Partito democratico in Consiglio comunale a Bagno a Ripoli chiederà di intitolare uno spazio pubblico ai “martiri di Gaza”, presentando una mozione in Consiglio comunale. Una proposta, spiega il capogruppo democratico David Stinghi, lanciata da Potere al Popolo e che il Pd condivide, con l’impegno a trasformarla in realtà in tempi rapidi.

"Porteremo l’atto alla prossima riunione dei Capigruppo – dice Stinghi - chiedendone la condivisione a tutti i gruppi consiliari e pronti ad accogliere eventuali integrazioni. L’obiettivo è arrivare quanto prima all’individuazione di uno spazio pubblico adeguato per dedicarlo in maniera permanente ad una delle più gravi tragedie della storia recente".

"Il Partito democratico – conclude il capogruppo – assieme ad altre forze politiche presenti sul territorio, non ha mai fatto venir meno l’impegno e la determinazione per organizzare e prendere parte ad iniziative in favore del popolo palestinese. Dopo la nostra sottoscrizione per Emergency, dopo molti atti approvati dal Consiglio comunale sentiamo il dovere di dare voce e gambe, al di là delle sigle politiche, a tutte le azioni che servano a portare un ricordo tangibile di solidarietà verso la popolazione di Gaza e a mantenere la memoria delle vittime impedendo che queste atrocità vengano dimenticate".

Fonte: Partito Democratico Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

