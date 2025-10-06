Bagno a Ripoli, mozione del PD per intitolare uno spazio pubblico ai 'martiri di Gaza'

Politica e Opinioni Bagno a Ripoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il gruppo del Partito democratico in Consiglio comunale a Bagno a Ripoli chiederà di intitolare uno spazio pubblico ai “martiri di Gaza”, presentando una mozione in Consiglio comunale. Una proposta, spiega il capogruppo democratico David Stinghi, lanciata da Potere al Popolo e che il Pd condivide, con l’impegno a trasformarla in realtà in tempi rapidi.

"Porteremo l’atto alla prossima riunione dei Capigruppo – dice Stinghi - chiedendone la condivisione a tutti i gruppi consiliari e pronti ad accogliere eventuali integrazioni. L’obiettivo è arrivare quanto prima all’individuazione di uno spazio pubblico adeguato per dedicarlo in maniera permanente ad una delle più gravi tragedie della storia recente".

"Il Partito democratico – conclude il capogruppo – assieme ad altre forze politiche presenti sul territorio, non ha mai fatto venir meno l’impegno e la determinazione per organizzare e prendere parte ad iniziative in favore del popolo palestinese. Dopo la nostra sottoscrizione per Emergency, dopo molti atti approvati dal Consiglio comunale sentiamo il dovere di dare voce e gambe, al di là delle sigle politiche, a tutte le azioni che servano a portare un ricordo tangibile di solidarietà verso la popolazione di Gaza e a mantenere la memoria delle vittime impedendo che queste atrocità vengano dimenticate".

Fonte: Partito Democratico Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Barberino Tavarnelle
Politica e Opinioni
18 Settembre 2025

Manifestazione per Gaza: il sostegno dei comuni del Chianti fiorentino

Stop al genocidio. I Comuni dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, Bagno a Ripoli e Impruneta si uniscono al grido di denuncia, dolore e protesta lanciato dalla CGIL TOSCANA contro l’inaccettabile [...]

Bagno a Ripoli
Politica e Opinioni
10 Settembre 2025

Lista Civica Tomasi Presidente: ecco i candidati per il collegio Firenze 2

Al circolo SMS di San Donato in Collina si è svolta la presentazione dei candidati della Lista Civica È ora Tomasi Presidente per il collegio Firenze 2. La serata è stata [...]

Toscana
Politica e Opinioni
20 Agosto 2025

Regionali, Toscana Rossa: "Alcuni comuni ostacolano raccolta firme, a due mesi dal voto"

Questa mattina 20 agosto, Toscana Rossa, la lista di alternativa al campo largo e alla destra, ha denunciato con un presidio gli ostacoli che alcune amministrazioni stanno ponendo alla raccolta [...]



Tutte le notizie di Bagno a Ripoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina