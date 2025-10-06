Pistoia, tensioni durante il consiglio comunale: minacce di morte al Presidente

Tensione nel pomeriggio durante il consiglio comunale di Pistoia, interrotto bruscamente a causa di un episodio preoccupante. All’inizio della seduta, mentre le minoranze di sinistra chiedevano la convocazione di una conferenza dei capigruppo per organizzare un consiglio aperto sulle manifestazioni pro Palestina, dal pubblico sarebbe stata rivolta una minaccia di morte al presidente dell’assemblea, Emanuele Gelli di Fratelli d’Italia.

Secondo quanto riferito da Cinzia Cerdini, capogruppo della Lega, la situazione si è surriscaldata davanti all’insistenza dell’opposizione per ottenere una risposta immediata. In quel momento, una donna presente tra le circa 15 persone in aula avrebbe gridato a Gelli: “Presto morirai”, interpretata come una vera e propria minaccia di morte.

L’episodio ha ricevuto la ferma condanna dei capigruppo di maggioranza (FdI, FI, Avanti Pistoia, Lega), che in una nota congiunta hanno definito l’accaduto "mai successo prima" in città e hanno accusato le minoranze di aver “assecondato un comportamento antidemocratico e violento”, anche abbandonando l’aula invece di cercare di riportare calma tra i presenti.

