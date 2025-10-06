Ponte a Egola piange Moreno Caponi, imprenditore conciario

A 67 anni è scomparso Moreno Caponi, la conceria è in lutto. Era una delle colonne del Gruppo Conciario Cmc International Spa, una figura importante per il comparto di Ponte a Egola.

Presidente in passato del Consorzio Vero Cuoio, è ricordato da Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e Consorzio Cuoio di Toscana in una nota: "Le sue qualità, umane e professionali, resteranno un punto di riferimento per le future generazioni di imprenditori del settore conciario e per l’intero tessuto produttivo del distretto".

I funerali saranno martedì 7 ottobre alle 10.30 al Santuario di Cigoli.