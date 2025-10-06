Rischi del gioco d'azzardo, una serata al circolo di Ponzano

Venerdì 10 ottobre alle 17.30, il circolo Arci di Ponzano in collaborazione con clebs.it organizza una serata di formazione sui rischi del gioco d’azzardo.

Dopo i saluti del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi e di Chiara Salvadori del comitato Arci Empolese-Valdelsa, sono in programma gli interventi di don Armando Zappolini, portavoce nazionale della campagna ‘Mettiamoci in gioco’, Filippo Torrigiani, consulente della commissione antimafia e dell’avvocato Gianni Assirelli. Le conclusioni sono affidate a Sua Eminenza monsignor Mario Vaccari, Vescovo di Massa Carrara e responsabile regionale Caritas. Modera Marco Mainardi di Clebs.it.

Si sta purtroppo facendo sempre più pregnante, anche nella nostra Regione, il fenomeno della povertà: una ‘povertà indotta’ quale conseguenza di un sistema predatorio che, ogni anno, coinvolge sempre più soggetti. D’altro canto, più di ogni e qualunque percezione, sono i numeri, sempre più impietosi, che anche l’ultimo rapporto della Caritas ci consegna.

Povertà, cresce del 4 per cento la domanda di aiuto in Toscana

Circa 30mila persone si sono rivolte nel 2024 ai centri di ascolto. Il 15% dei toscani è a rischio povertà o esclusione sociale, ovvero il valore più elevato registrato nell’intero periodo 2007-2024. La domanda di aiuto è cresciuta di quasi il 4% rispetto al 2023 e arriva non solo dai migranti. Pensionati con redditi insufficienti, lavoratori poveri, famiglie con figli minori e giovani senza prospettive che fanno parte di quel 15,2% di cittadini che nella regione sono a rischio povertà o esclusione sociale. I cittadini, sempre più stretti nella morsa dei debiti, ricorrono all’azzardo nella speranza (assai vana) di risolvere i propri problemi economici e finanziari, ma invece di trovare la soluzione, peggiorano la propria esistenza: a fronte di una povertà crescente, il ricorso ai giochi e alle scommesse, nel 2024, ha segnato, in Toscana, un nuovo record: oltre 8,5 (+ 470 milioni rispetto all’anno precedente) miliardi di euro veicolati nei canali dell’azzardo.

