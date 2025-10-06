Settimana Viva, aderisce la Pubblica Assistenza di Santa Croce

La Pubblica Assistenza di Santa Croce aderisce alla Settimana VIVA (13-19 ottobre), l’iniziativa promossa da IRC Italian Resuscitation Counsil, per promuovere la cultura della rianimazione cardiopolmonare tra la popolazione.

La nostra associazione ha risposto alla chiamata dell’Associazione Nazionale Pubbliche ASsistenze a questa iniziativa che vede la collaborazione di IRC con tutte e tre le reti del volontariato sanitario (ANPAS, Croce Rossa e Misericordie): “L’obiettivo è dare un messaggio di unità e impegno per diffondere la cultura del soccorso e contribuire così a salvare vite”.

Obiettivo che la Pubblica Assistenza di Santa Croce sposa in pieno perché imparare le basi del primo soccorso è un atto di responsabilità che può davvero fare la differenza.

Per questo saranno organizzati due nuovi corsi di Primo Soccorso Livello Base rivolti a tutta la cittadinanza: da sabato 11 e da lunedì 13 ottobre sarà infatti possibile prendere parte ai nostri corsi gratuiti rispettivamente nella sezione di Staffoli e nella sede principale di Santa Croce sull’Arno.

Sono corsi completi, della durata di 6-8 lezioni, adatti a tutti dai 16 anni in su. A Staffoli si svolgeranno il sabato mattina mentre a Santa Croce si svolgeranno il lunedì e il giovedì sera. L'unica cosa richiesta è di diventare socio dell’Associazione (la tessera può essere fatta anche sul momento).

Fonte: Ufficio stampa