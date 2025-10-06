Si rinnova il consiglio della Pubblica assistenza Croce d'Oro Montespertoli

A seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali svolte Domenica 28 settembre si è insediato il nuovo consiglio della Pubblica assistenza Croce D’Oro di Montespertoli, che guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni.

Il primo atto ufficiale, alla presenza della commissione elettorale, è stata la conferma dei risultati delle elezioni, con gli 11 eletti che hanno accettato la carica e quindi con l’organo direttivo che ha assunto la pienezza delle funzioni. Il nuovo Consiglio riparte nel segno della continuità e nella prima seduta assolvendo alle procedure previste dallo statuto, ha eletto all’unanimità Mariano Falcini come presidente. Gli altri ruoli assegnati all’interno del gruppo saranno i seguenti:

Buti Emanuele, vicepresidente

Simone Simoncini, Cassiere

Gabriele Ninci, responsabile formazione e gruppo giovani

Serena Fontanelli, Segretaria e referente Sportello Lilith

Carlo Cianti, referente collaboratori e servizi sportivi

Marco Tuminiello, responsabile comunicazione e social media

Daniele Landi, responsabile volontari e strutture della sede

Marco Pieri, responsabile mezzi

Francesco La Colla, responsabile protezione civile

Gabriele Ulivelli, responsabile sede e attività ricreative

"Le sfide che il Consiglio dovrà affrontare nei prossimi anni saranno nel segno della continuità, soprattutto quella di garantire la sostenibilità dell’Associazione attraverso l’apporto di nuovi volontari per consolidare le attività già iniziate, e per quelle che dovranno essere sviluppate nel futuro anche in previsione del trasferimento nella nuova sede", spiega il Presidente Mariano Falcini. "Le difficoltà che le associazioni come la nostra devono affrontare per garantire il futuro dell’emergenza sanitaria e dell’assistenza alle persone sul territorio sono sempre le stesse, servono volontari e aiuti dai cittadini e dalle istituzioni. I volontari di cui la Pubblica Assistenza ha bisogno possono essere di tutte le età ed attitudini, perché diverse sono le attività che svolgiamo sul territorio, dal soccorso in emergenza, ai servizi di accompagnamento, ai servizi sociali per la popolazione, alla gestione dello sportello anti-violenza e dell’emporio solidale insieme alle altre associazioni, fino all’impegno per la protezione civile sul territorio.

Per questo facciamo un appello per uno sforzo che è insignificante per il singolo, ma fondamentale per continuare a garantire nel tempo alla comunità locale la presenza di un ambulanza di soccorso in emergenza h24 e di servizi di assistenza alla persona e preservare quindi la salute, il benessere e la sicurezza sanitaria, che purtroppo visti i tempi non possono essere dati per scontati. Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato fiducia - afferma il Presidente - ringrazio anche i consiglieri uscenti per il lavoro svolto sino ad oggi. Siamo già al lavoro per svolgere al meglio il compito che ci è stato affidato, con grande responsabilità e trasparenza, con l’augurio di essere punto di riferimento per tanti altri nuovi e futuri volontari, oltre a quelli che già si impegnano per mantenere l’alto livello dei nostri servizi".

Fonte: P.A.Croce D’Oro Montespertoli

