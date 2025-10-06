'Storie di Fate, Ciliegie e Cavalieri Blu' al Teatro C'Art

Domenica 19 ottobre alle ore 17:30 il Teatro C’art di Castelfiorentino ospita un nuovo appuntamento di teatro ragazzi con Storie di Fate, Ciliegie e Cavalieri Blu, una produzione Materia Viva che porta in scena tre fate strampalate, custodi delle fiabe del mondo, che hanno il compito di leggerle affinché non svaniscano. In un luogo magico fatto di fogli bianchi prenderanno vita personaggi buffi e incantati, capaci di ridisegnare con colori nuovi un mondo migliore. Lo spazio scenico, arredato solo con tre cubi, si trasforma di volta in volta in campi di battaglia, isole del tesoro e colline. Le fiabe raccontate sono liberamente ispirate ai racconti di Roberto Piumini e vengono interpretate da Roberta Castelluzzo, Linda Di Pietro e Alessandra Lanciotti. Uno spettacolo poetico e divertente che accende l’immaginazione dei bambini e li accompagna in un viaggio sospeso tra realtà e fantasia. Storie di Fate, Ciliegie e Cavalieri Blu fa parte della stagione autunno inverno 2025 del Teatro C’art, un cartellone che intreccia fiabe, grandi classici e musica dal vivo per accompagnare il pubblico da un’emozione all’altra. I biglietti hanno un costo di 7 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto dai 4 ai 14 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro C’art in via G. Brodolini 9 a Castelfiorentino. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@teatrocart.com oppure consultare il sito www.teatrocart.com. La stagione teatrale autunno inverno 2025 è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e al sostegno del Comune di Castelfiorentino, che continuano a credere nel valore del teatro come esperienza culturale, sociale e comunitaria.

Fonte: Ufficio stampa