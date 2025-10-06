Tecnico della progettazione e promozione turistica, corso gratuito con Asev

Formare nuove figure professionali capaci di valorizzare il territorio e progettare strategie di sviluppo turistico: è questo l’obiettivo del corso gratuito “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio”, promosso da ASEV e finanziato dalla Regione Toscana con risorse del PR FSE+ 2021-2027, nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

La figura professionale in uscita sarà in grado di raccogliere e analizzare dati sul territorio, progettare pacchetti turistici coerenti con l’identità locale, elaborare piani di promozione e strategie di marketing e monitorare i risultati delle attività di sviluppo messe in atto.

Il corso è interamente gratuito e riservato a un massimo di 15 partecipanti.

Possono candidarsi giovani e adulti in possesso di diploma di scuola superiore o qualifica professionale, oppure con esperienza documentata nel settore turistico.

Il percorso prenderà avvio ad ottobre 2025, per un totale di 600 ore tra lezioni in aula, laboratori pratici e un periodo di stage in aziende e realtà del settore turistico. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì presso la sede ASEV di Empoli.

Al termine del percorso è previsto un esame finale, che consentirà il rilascio della qualifica professionale riconosciuta a livello regionale. Gli sbocchi occupazionali riguardano enti pubblici e privati, sportelli turistici, musei, biblioteche, strutture ricettive e operatori specializzati nella promozione culturale e territoriale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre 2025. Per informazioni e modalità di partecipazione è possibile contattare la segreteria ASEV allo 0571 76650 o scrivere a s.panichi@asev.it.

Fonte: Ufficio stampa