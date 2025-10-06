Torna a Staffoli la Fiera Paesana

Torna per il 3° anno consecutivo la Fiera Paesana organizzata da Proloco Staffoli. Quest'anno tante novità, attrazioni per bambini, gonfiabili, salterello e giocattoli. Laboratori educativi sull'ambiente e del legno dalle 16.00 e alle 17.00 fino alle 19.00 ci sarà l'educatrice/ animatrice per giocare ed imparare divertendosi. Per i più grandi Tiro a segno gonfiabile. Non mancheranno i brigidini, i bomboloni e il track food, lampredotto, porchetta e cibo Messicano accompagnati da birra artigianale locale. Al mercatino potrete trovare prodotti artigianali.

Fonte: Ufficio stampa