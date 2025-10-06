Dalla Toscana all'Italia, Jonathan Canini in tour: tappe anche a Milano e Genova

Un’estate nel segno del tutto esaurito e un nuovo tour teatrale che, da ottobre a febbraio, lo porterà oltre le colonne d’Ercole della sua Toscana: da Genova a Milano, da Torino a Latina, solo per citare alcune tappe. Momento d’oro per Jonathan Canini e il suo esilarante spettacolo “Vado a vivere con me”.

Erede della comicità toscana - sulla scia di Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini - Jonathan Canini porta sul palco la stessa verve che l’ha imposto sul web, dove è seguito da oltre un milione di follower, cavalcando una comicità vulcanica e irriverente declinata in versione terzo millennio.

Dalla cucina alla lavatrice, dal ferro da stiro al riscaldamento: gesti quotidiani che diventano disavventure epiche per chi li affronta per la prima volta. Con “Vado a vivere con me” Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi frammenti di vita. Il tutto è arricchito dalla presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che lo accompagnano ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il bullo, il fattone.

Queste le prime date del tour teatrale 2025/2026, che dopo la tappa inaugurale al Teatro ai Colli di Padova proseguirà il 23 ottobre al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, il 25 ottobre al Teatro Stradanuova di Genova, il 26 ottobre al Teatro Il Garibaldi di Prato (doppio appuntamento, pomeridiano e serale), il 29 ottobre e il 18 dicembre al Teatro Puccini di Firenze, dal 31 ottobre al 2 novembre al Teatro Nuovo di Pisa, l’8 novembre all’Ecoteatro di Milano, il 14 novembre al Teatro Florentia di Larderello, il 21 novembre al Teatro Moderno di Latina, il 23 novembre al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, il 29 novembre al Teatro President di Piacenza, il 30 novembre la terza data al Teatro Il Garibaldi di Prato, il 12 dicembre al Teatro Santa Giulia di Brescia, il 14 dicembre al Teatro Verdi di Montecatini Terme, il 31 dicembre alla Città del Teatro di Cascina, il 4 febbraio 2026 al Teatro Gioiello di Torino.

Dopo oltre 100 repliche e decine di migliaia di spettatori, queste saranno le ultime occasioni per vedere “Vado a vivere con me”. E dalla prossima primavera…

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Fonte: Ufficio stampa