Vannacci contro Vanni e Nardini, PD: "Destra becera". Tomasi: "Non condivido il post"

“Dopo aver ricevuto la Costituzione, invece di leggerla, Vannacci preferisce fare battute di bassa lega - sempre che ne sia esistita una alta: un linguaggio violento, sessista e volgare che dice tutto del personaggio. Piena solidarietà ad Alessandra Nardini e Linda Vanni, bersagli di un attacco meschino e indegno. Sono questi gli argomenti della “campagna elettorale” che la destra propone alle toscane e ai toscani?” così in una nota il Pd Toscana commentando i post di Roberto Vannacci pubblicati nei suoi canali social ieri, domenica 5 ottobre.

Anche Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e a capo della coalizione di centrodestra alle prossime regionali, ha detto la sua sul caso. "Non l'ho letto, non leggo i post di nessuno, nemmeno di Vannacci: ma se è così non lo condivido, radicalmente" ha riferito Tomasi a margine di un'iniziativa di Confartigianato a Firenze

Notizie correlate