Vannacci contro Vanni e Nardini, PD: "Destra becera". Tomasi: "Non condivido il post"

Politica e Opinioni Toscana
“Dopo aver ricevuto la Costituzione, invece di leggerla, Vannacci preferisce fare battute di bassa lega - sempre che ne sia esistita una alta: un linguaggio violento, sessista e volgare che dice tutto del personaggio. Piena solidarietà ad Alessandra Nardini e Linda Vanni, bersagli di un attacco meschino e indegno. Sono questi gli argomenti della “campagna elettorale” che la destra propone alle toscane e ai toscani?” così in una nota il Pd Toscana commentando i post di Roberto Vannacci pubblicati nei suoi canali social ieri, domenica 5 ottobre.

Anche Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e a capo della coalizione di centrodestra alle prossime regionali, ha detto la sua sul caso. "Non l'ho letto, non leggo i post di nessuno, nemmeno di Vannacci: ma se è così non lo condivido, radicalmente" ha riferito Tomasi a margine di un'iniziativa di Confartigianato a Firenze

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
6 Ottobre 2025

Cpr, Pavese (FdI): "Non serve dire no, ma fare meglio. Per un modello toscano di eccellenza"

"In Toscana il dibattito sul Centro di Permanenza per i Rimpatri sembra essersi trasformato in un campo di battaglia ideologico, dove contano più le parole d’ordine che la realtà dei [...]

Toscana
Politica e Opinioni
6 Ottobre 2025

"I Comuni scelgano dove e come installare i fotovoltaici": la ricetta di Toti (PD)

«La transizione ecologica è una sfida che dobbiamo affrontare con serietà, ma non a scapito dei nostri territori. Serve una pianificazione vera e condivisa, non scelte imposte dall’alto. Per questo [...]

Toscana
Attualità
2 Ottobre 2025

Sciopero generale anche in Toscana per la Global Flottilla: cortei in tutte le province

Giornata di mobilitazione domani, 3 ottobre, in tutta la Toscana per lo sciopero generale promosso da Usb, Cgil e Cub. Manifestazioni e cortei sono previsti in tutte le province, con [...]



