Verso le elezioni, gli eventi con Barnini e Cucini (PD)

Politica e Opinioni Empoli
Ultima settimana prima delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre e candidati impegnatissimi nel rush finale. Brenda Barnini e Giacomo Cucini, candidati del collegio Firenze 3 al Consiglio regionale della Toscana, saranno presenti a numerosi eventi e iniziative.

Oggi, lunedì 6 ottobre, alle 17.00 Cucini, accompagnato dalla consigliera regionale e coordinatrice nazionale segreteria Pd Marta Bonafoni, sarà nel centro di Empoli.

Domani mattina, 7 ottobre, alle 10.00 entrambi i candidati saranno al mercato settimanale di Montespertoli, mentre alle 16.00 Cucini visiterà il museo remiero di Limite sull’Arno, alle 18.00 Barnini e Cucini saranno a un aperitivo organizzato per loro al circolo bar del Fiano (piazza Gasparri, Certaldo), mentre Barnini alle 19.30 sarà al ristorante, vineria Fresco Empoli per l’iniziativa “Brendiamoci su” organizzata dai Giovani democratici di Empoli.

Mercoledì 8 ottobre Barnini, la mattina sarà al mercato settimanale di Fucecchio, giovedì 9 a quello di Empoli e venerdì 10 ottobre volantinaggio la mattina davanti alla Coop d Fucecchio.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

