Abc, i risultati del vivaio

Basket
L’Under 19 Gold cade all’esordio a San Miniato, primo posto per gli Esordienti al Memorial Lapo Bacci di Barberino Tavarnelle.

UNDER 19 GOLD

Inizia in salita il campionato dei ragazzi di Renato Gasperoni e Giovanni Cicilano, che cadono all’esordio sul parquet dell’Etrusca San Miniato per 111-69. In casa di una delle indiscusse big, i gialloblu sono costretti ad inseguire fin dalla palla a due, con i padroni di casa che incrementano il vantaggio nella seconda frazione mettendo una buona ipoteca già a metà gara (58-30). Nella seconda parte, a fronte dei tentativi castellani di riavvicinarsi, i locali amministrano il vantaggio e chiudono i giochi ben prima della sirena.
Lunedì 13 ottobre, alle 21, debutto casalingo al PalaBetti contro l’Olimpia Legnaia.

Etrusca San Miniato – Abc Castelfiorentino  111-69

Tabellino: Garbetti, Ticciati 13, Baldi 5, Vallerani 2, Leti 2, Bufalini 11, Marchetti 15, Ciulli 6, Bini 3, Kamberaj, Niccolini 10, Giglioli 2. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 26-10, 32-20, 26-17, 27-22

MINIBASKET

Primo trofeo portato a casa per il settore minibasket gialloblu, con gli Esordienti 2014 di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani primi classificati al 9° Memorial “Lapo Bacci” promosso dall’Unione Polisportiva Tavarnelle, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità. La manifestazione, riservata a 8 squadre, ha visto i gialloblu chiudere al primo posto il girone Blu (composto da Abc, Santo Stefano, San Casciano e Valdelsa), per poi aggiudicarsi la finalissima ai danni della Laurenziana.
Durante il fine settimana sono scesi in campo anche i gruppi Aquilotti Big 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli e Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, impegnati in due gare amichevoli rispettivamente a Certaldo e Montespertoli.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

