Anniversario del 7 ottobre, rettrice Petrucci: “Nessuna causa politica o ideale può mai giustificare l’odio”

L’Ateneo condanna ogni forma di violenza e antisemitismo, ribadendo il valore del confronto civile e del rispetto dei principi costituzionali
Nel giorno dell’anniversario del 7 ottobre, in cui il mondo intero ricorda il tragico massacro perpetrato da Hamas ai danni di civili israeliani, arabi e drusi, l’Università di Firenze ribadisce la propria condanna di ogni forma di violenza, di terrorismo e di antisemitismo.
“Nessuna causa politica o ideale può mai giustificare l’odio, la negazione della dignità umana o l’incitamento alla violenza – afferma la rettrice Alessandra Petrucci -. L’Ateneo prende atto con preoccupazione delle attività in corso di svolgimento presso gli spazi di via Laura, attualmente occupati, la cui impostazione tematica appare in contrasto con i principi fondamentali di rispetto, legalità e convivenza civile che ispirano la vita universitaria.
L’Università di Firenze – conclude Petrucci - riafferma il valore del confronto libero e pluralista, che deve però sempre svolgersi nel quadro del rispetto reciproco e dei valori costituzionali che fondano la nostra comunità accademica e civile”.
Fonte: Università degli Studi di Firenze - Ufficio stampa
