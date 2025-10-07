Auto in fiamme a San Miniato: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti oggi intorno alle 18 in Via Tosco Romagnola Est, nel comune di San Miniato, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

Il conducente, accorgendosi di un forte odore di bruciato, è riuscito a fermare il mezzo al margine della corsia. I pompieri hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Notizie correlate