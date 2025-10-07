Auto in fiamme a San Miniato: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti oggi intorno alle 18 in Via Tosco Romagnola Est, nel comune di San Miniato, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura.
Il conducente, accorgendosi di un forte odore di bruciato, è riuscito a fermare il mezzo al margine della corsia. I pompieri hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.
Notizie correlate
<< Indietro
Livorno
Cronaca
7 Ottobre 2025
Petardi e cori hanno accolto Matteo Salvini a Palazzo Pancaldi a Livorno, dove era previsto un evento organizzato dalla Lega con la presenza del segretario del partito. Davanti all’edificio, una [...]
Firenze
Cronaca
7 Ottobre 2025
Una 18enne è stata aggredita all’alba di domenica nell’androne di un palazzo alla periferia di Firenze. L’autore, dopo averla aspettata sotto casa per ore, le ha tagliato alcune ciocche di [...]
Arezzo
Cronaca
7 Ottobre 2025
Traffico bloccato nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Valdichiana e Monte San Savino, in provincia di Arezzo, a causa di un [...]