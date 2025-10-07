Candidati AVS incontrano il segretario Cgil Toscana Rossano Rossi e Don Armando Zappolini

Prosegue la campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra con due iniziative di rilievo nell’empolese-valdelsa, incentrate sui temi della legalità, dell’accoglienza, del lavoro e dei diritti.

Mercoledì 8 ottobre, alle ore 18.30, presso la Stanza Rossa di Castelfiorentino, in via IV novembre 2/D, si terrà un incontro con Don Armando Zappolini, presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA). Parroco e attivista da sempre impegnato nella promozione della pace, della legalità e della solidarietà, Don Zappolini porterà la sua esperienza e il suo punto di vista su una società più giusta e inclusiva.

Nella stessa giornata, mercoledì 8 ottobre alle ore 21.15, al Museo del Vetro di Empoli, via Ridolfi 70, si parlerà invece di lavoro e diritti insieme a Rossano Rossi, segretario regionale della CGIL Toscana. L’incontro sarà l’occasione per approfondire le sfide legate al mondo del lavoro e alla tutela dei diritti dei lavoratori nella nostra regione.

A entrambi gli appuntamenti saranno presenti i candidati di Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni regionali, Senka Majda e Carmine Aliberti, che illustreranno le loro proposte per una Toscana giusta, solidale e sostenibile.