A Capanne debutta il calcio femminile, accordo col Pontedera

Il calcio femminile debutta a Montopoli. Lo annuncia la ASD Capanne 1989. «Dopo anni di attività calcistica militante in prima e seconda categoria e dopo aver avuto una squadra juniores per 5 anni come attività calcistica e sociale – raccontano Carlo Coscetti e Andrea Melai della Asd – per la stagione 2025, 2026 siamo felici di annunciare un accordo con la società US Pontedera calcio femminile per far giocare le ragazze in un campionato regionale toscano. Giocheranno sul nostro campo sportivo e con le nostre maglie con sponsor la carrozzeria Di Gianni. E non è escluso un inserimento totale con la nostra società».

Nelle scorse settimane si è svolta la prima partita, a bordo campo a sostenerle la sindaca di Montopoli Linda Vanni e l’assessora alle pari opportunità Kendra Fiumanò. «Abbiamo dato il via a una nuova entusiasmante stagione del calcio femminile a Capanne – raccontano - abbiamo avuto il piacere di incontrare le squadre sul campo e di esprimere la nostra gratitudine alla società Capannese, che ha generosamente messo le risorse per il campionato delle juniores femminili del Pontedera. Un ringraziamento speciale va a Giovanni Di Gianni e Andrea Melai e a tutto lo staff per aver contribuito a questo straordinario traguardo. Le ragazze giocheranno il sabato pomeriggio, invitiamo tutti a sostenerle e a sostenere questo nuovo progetto. Montopoli si dimostra sempre più inclusiva». Un accordo che porterà le calciatrici di tutta la Toscana a giocare a Capanne.

«Un ringraziamento – aggiungono dalla società - va anche al proprietario dell’immobile la diocesi di San Miniato e don Udoji per la disponibilità dell’uso».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate