'Carte in dimora', per la prima volta partecipa il Centro Busoni

Sabato 11 ottobre 2025, l’Associazione Dimore Storiche Italiane inaugurerà la terza edizione della manifestazione nazionale “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, che affiancherà l’iniziativa “Domenica di carta”, promossa dal Ministero della Cultura.

Per l'occasione oltre 110 archivi e biblioteche storici saranno visitabili in tutta Italia per un viaggio alla scoperta di veri tesori, libri, carte, carteggi, manoscritti e raccolte non solo librarie.

“Carte in Dimora” si inserisce nelle attività che ADSI promuove durante l’anno per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo delle dimore storiche che, con le loro carte, libri e manoscritti, rappresentano la testimonianza tangibile dell’evoluzione socio-economica e culturale del Paese.

Per la prima volta anche il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni parteciperà alla manifestazione, aprendo straordinariamente le porte del suo ricco archivio sabato 11 ottobre dalle 16 alle 18.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 ottobre al link: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/463839/.