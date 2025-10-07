Cesare Andrisano responsabile eventi e pr di San Miniato Promozione

“Quella della Fondazione San Miniato Promozione è senza dubbio una scelta saggia e lungimirante, affidare l'incarico di responsabile degli eventi e delle pubbliche relazioni a Cesare Andrisano significa affidarsi a un professionista di sicuro spessore e dalle indubbie capacità e competenze nel settore turistico”.

Esprime la sua soddisfazione il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli formulando i migliori auguri di buon lavoro a Cesare Andrisano, già presidente di ConfTurismo Confcommercio Pisa e affermato manager con esperienza internazionale nell'ambito del turismo e dell'informatica. “Inutile girarci intorno: servono manager capaci e professionisti qualificati se vogliamo far crescere il sistema economico della nostra provincia, di cui il turismo rappresenta un segmento fondamentale, e in questi termini la comprovata esperienza e professionalità di Andrisano rappresenta una garanzia”.

“Andrisano ha dimostrato negli anni grande preparazione e capacità manageriali nel corso dei suoi mandati come vicepresidente di San Miniato Promozione e nell'organizzazione della Mostra nazionale del tartufo bianco, fiore all'occhiello per la valorizzazione di un'eccellenza gastronomica del territorio. Senza dubbio una figura capace di portare entusiasmo, idee e professionalità al servizio dello sviluppo turistico di San Miniato. Le sue competenze costituiranno un importantissimo valore aggiunto per alzare l'asticella dell'offerta turistica dell'intero territorio”.

“D'altronde strategia e programmazione sono parole chiave in un settore dalle enormi potenzialià come quello del turismo” prosegue Pieragnoli “un indiscutibile volano di sviluppo per il nostro territorio, ma anche per la nostra regione e il nostro Paese. Il gruppo di ConfTurismo costituito da Confcommercio Pisa e presieduto da Andrisano, costituito da imprenditori di lunga e comprovata esperienza nel turismo, sta lavorando proprio per affrontare, in piena sinergia con le amministrazioni locali ,le principali sfide del settore, ovvero aumentare la permanenza media di turisti e visitatori sul territorio, programmare azioni condivise per intercettare flussi turistici e predisporre piani di promozione e marketing territoriale, oltre a sviluppare le necessarie azioni nell'ottica di un serrato contrasto ad ogni fenomeno di abusivismo nel settore ricettivo”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate