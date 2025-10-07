Con la droga nell'intimo, dorme in un'auto rubata: arrestato

Il 4 ottobre i carabinieri a Firenze hanno arrestato un 23enne di origini marocchine per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane si trova a Sollicciano.

Alcuni dipendenti del Centro Commerciale di Ponte a Greve hanno chiamato il 112 dopo avendo notato all’interno del parcheggio la presenza sospetta del 23enne all’interno di una autovettura accesa e con le quattro frecce inserite. Icarabinieri, quindi, hanno individuato la vettura segnalata ed hanno proceduto al controllo.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che quel mezzo risultava rubato nella notte tra il 2 e il 3 ottobre nella zona dell’Isolotto. L’uomo, che occupava l’auto e stava dormendo all’interno, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato trovato in possesso non solo le chiavi del veicolo, ma anche 7 dosi di cocaina del peso complessivo di 50,4 grammi, pronte per lo spaccio, alcune delle quali occultate all’interno dell’abbigliamento intimo.

 

